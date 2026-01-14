O fracasso da segunda licitação da Expoagro Franca 2026 (Exposição Agropecuária de Franca) acende um alerta de que a principal festa popular da cidade pode repetir o cenário do ano passado e ficar sem shows pelo segundo ano consecutivo. O Portal GCN/Rede Sampi apurou, com exclusividade, que as cinco empresas que participavam do processo licitatório desistiram de promover o evento, levando à anulação da licitação na manhã desta quarta-feira, 14.

A desistência geral ocorreu mesmo após a ampliação do número de interessados. Diferentemente da primeira tentativa, que contou com apenas duas empresas, o segundo edital atraiu cinco participantes, o que gerava a expectativa de que ao menos uma delas fosse contratada.

Na segunda-feira, 12, foram abertos as propostas no processo licitatório. Inicialmente, desistiram a 3L Produções Artísticas Ltda., de Barra Velha (SC), Luciano Santiago Reinert, de São João do Itaperiú (SC), e a BF Shows – Sports & Entertainment Ltda., de São José do Rio Preto (SP). Com isso, restaram apenas duas empresas: Organiza Eventos Ltda. ME, de Palhoça (SC), e Império Comércio & Serviços Ltda., de Sapiranga (RS). Ambas também formalizaram pedido de desistência, encerrando de vez a disputa.