Franca viveu uma tarde de caos nesta terça-feira, 13, tornando-se o município com o maior volume de chuva registrado em todo o Estado de São Paulo, segundo dados do Climatempo. O temporal, que durou cerca de duas horas, acumulou impressionantes 90,9 milímetros de água até as 16h30, causando alagamentos generalizados, arrastando veículos e travando o trânsito em diversos pontos. A média histórica para o mês de janeiro é de 282mm segundo dados do Climatempo e Defesa Civil.
A notícia preocupante é que o alívio não deve chegar tão cedo: a previsão meteorológica aponta para a continuidade de temporais e chuvas volumosas pelo menos até o final de semana.
Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a violência da tempestade se deu pela concentração extrema de água em um curto intervalo de tempo, com 65,6 mm caindo apenas entre 14h40 e 16h40. O resultado foi sentido imediatamente nas ruas. Na Avenida Antônio Barbosa Filho, a força da enxurrada quase levou dois carros e duas motos, obrigando funcionários de um estabelecimento próximo a segurarem os veículos manualmente. Nas margens do Córrego dos Bagres, a água invadiu lojas e garagens, assustando comerciantes que relataram nunca ter presenciado uma enchente dessa proporção.
O cenário de transtorno se repetiu em outras áreas críticas. Na Avenida Hélio Palermo, próximo ao Pronto-Socorro Infantil, a água que descia do Parque Zumbi dos Palmares transbordou, gerando pânico em motoristas que tentavam atravessar a via. Pontos de alagamento também foram registrados na rotatória do prédio "Esqueleto" na Avenida Ismael Alonso y Alonso, na Avenida Adhemar de Barros na Zona Leste e na Rua Francisco Marques. Felizmente, apesar dos danos materiais e do susto, ninguém ficou ferido.
Próximos dias
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta, desta vez com grau de severidade classificado como "Perigo". O aviso de tempestade entra em vigor ao meio-dia desta quarta-feira, 14, e segue válido até as 23h59, prevendo um cenário severo com chuvas entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, queda de granizo e ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h. Há riscos reais de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e novos alagamentos.
Diante desse cenário de solo já saturado, a previsão do Climatempo exige cautela máxima da população. Para esta quarta-feira, 14, o alerta permanece ligado. O sol aparece entre muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e risco de novo temporal durante a noite, com volume estimado em 14,4 mm.
Na quinta-feira, 15, promete ser ainda mais chuvosa, com previsão de 18,5 mm de precipitação e chuva forte tanto à tarde quanto à noite. A instabilidade segue na sexta-feira, 16, com mais 14,2 mm previstos e manutenção das chuvas intensas nos mesmos períodos.
O fim de semana também não será de tempo firme. O sábado, 17, deve amanhecer nublado com garoa, evoluindo para chuva forte e trovoadas à noite. Já o domingo, 18, terá sol com algumas nuvens, mas com chuvas rápidas ao longo do dia.
A Defesa Civil orienta que os moradores evitem áreas propensas a alagamentos nos próximos dias, pois, com a terra já encharcada, qualquer pancada forte pode causar novos transtornos rápidos. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
