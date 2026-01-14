Franca viveu uma tarde de caos nesta terça-feira, 13, tornando-se o município com o maior volume de chuva registrado em todo o Estado de São Paulo, segundo dados do Climatempo. O temporal, que durou cerca de duas horas, acumulou impressionantes 90,9 milímetros de água até as 16h30, causando alagamentos generalizados, arrastando veículos e travando o trânsito em diversos pontos. A média histórica para o mês de janeiro é de 282mm segundo dados do Climatempo e Defesa Civil.

A notícia preocupante é que o alívio não deve chegar tão cedo: a previsão meteorológica aponta para a continuidade de temporais e chuvas volumosas pelo menos até o final de semana.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a violência da tempestade se deu pela concentração extrema de água em um curto intervalo de tempo, com 65,6 mm caindo apenas entre 14h40 e 16h40. O resultado foi sentido imediatamente nas ruas. Na Avenida Antônio Barbosa Filho, a força da enxurrada quase levou dois carros e duas motos, obrigando funcionários de um estabelecimento próximo a segurarem os veículos manualmente. Nas margens do Córrego dos Bagres, a água invadiu lojas e garagens, assustando comerciantes que relataram nunca ter presenciado uma enchente dessa proporção.