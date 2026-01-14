Veja o obituário desta quarta-feira, 14, em Franca:

Nome: Sonia Mendes de Jesus

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h30

Nome: Maria Valderi do Nascimento Silva

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h