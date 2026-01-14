Veja o obituário desta quarta-feira, 14, em Franca:
Nome: Sonia Mendes de Jesus
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h30
Nome: Maria Valderi do Nascimento Silva
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Alberto Guaraldo Abdalla
Idade: 48 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
