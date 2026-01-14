15 de janeiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Pedro Dartibale/GCN
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 14, em Franca:

Nome: Sonia Mendes de Jesus 
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h30

Nome: Maria Valderi do Nascimento Silva
Idade: Não informado 
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Alberto Guaraldo Abdalla 
Idade: 48 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

