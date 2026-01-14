15 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
OPORTUNIDADE

Fussol abre vagas para costura, crochê e gastronomia gratuitos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Unidade do Fussol em Franca na Vila Santo Antônio
O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abre nesta quarta-feira, 14, a partir das 10 horas, as inscrições para uma nova rodada de cursos de capacitação profissional gratuitos. Ao todo, são oferecidas 168 vagas distribuídas em diversas áreas, como moda, artesanato, beleza e gastronomia.

O objetivo da iniciativa é promover a qualificação técnica e gerar novas oportunidades de renda para a população. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos.

Como se inscrever

As adesões devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site da Prefeitura, no link do programa "Caminho para o Emprego", ou clicando aqui.

Opções de cursos

  • Escola da Moda: O segmento concentra o maior número de vagas. Há opções para iniciantes em "Modelagem, Corte e Costura" (36 vagas), "Moda Infantil" (12 vagas) e "Iniciação em Máquinas Industriais" (12 vagas). Para quem já sabe costurar, há o curso avançado de "Modelagem das Bases e Transformações" (24 vagas). É exigido saber ler, escrever e ter noções de cálculos.
  • Artesanato: Serão oferecidas 38 vagas para o curso de "Crochê" e 16 para "Costura Criativa".
  • Beleza: O curso de "Manicure e Pedicure e SPA dos Pés" conta com 12 vagas.
  • Gastronomia: Em parceria com o Senai e Sebrae, o FUSSOL oferece o curso de "Salgados para Festa", com 18 vagas disponíveis.

Locais e horários

As aulas têm previsão de início em fevereiro e ocorrerão em diferentes locais, dependendo do curso escolhido: na sede do Fussol (Vila Santo Antônio), no Centro Comunitário do Jardim Palma, na Capela Nossa Senhora Auxiliadora e na Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Vila Industrial).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (16) 3711-9311.

