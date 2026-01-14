A motocicleta de uma jovem de 22 anos foi furtada enquanto ela trabalhava no bairro São Joaquim, na noite desta terça-feira, 14, em Franca. O crime aconteceu enquanto a vítima realizava serviços profissionais e deixou o veículo estacionado por pouco mais de uma hora.
Segundo o relato, a jovem trabalha com instalação de iluminação em LED para espelhos. Por volta das 18h15, ela estacionou sua moto na avenida Joaquim Espereta para realizar um atendimento. Ao retornar ao local, por volta das 19h30, percebeu que o veículo havia sido furtado.
A motocicleta é uma Honda CG 150 Fan, de cor preta, utilizada diariamente pela jovem tanto para o trabalho quanto para atividades pessoais, sendo seu principal meio de locomoção.
Abalada com a situação, uma amiga da vítima, Monique Montalvine, lamentou o ocorrido. “Era o sonho dela. Uma menina trabalhadora, esforçada. Isso é revoltante”, disse.
A jovem registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento a motocicleta não foi localizada e nenhum suspeito foi identificado. O caso segue sob investigação.
