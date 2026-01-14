Termina nesta quinta-feira, 15, o prazo para os contribuintes de Franca aproveitarem o desconto de 10% no pagamento da cota única do IPTU 2026. Para garantir o benefício, é necessário acessar o boleto na plataforma "IPTU Digital".

Neste ano, a Secretaria de Finanças emitiu mais de 185,5 mil notificações de lançamento. Os documentos contam com QR Code, facilitando o pagamento via PIX através de aplicativos bancários.

Como emitir a guia

O contribuinte deve acessar o site da Prefeitura, na área "IPTU", ou utilizar o link direto: franca.siltecnologia.com.br .