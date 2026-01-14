15 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
ÚLTIMOS DIAS

Prazo do IPTU com 10% de desconto vence nesta quinta-feira

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Site da Prefeitura, onde se emite o IPTU
Termina nesta quinta-feira, 15, o prazo para os contribuintes de Franca aproveitarem o desconto de 10% no pagamento da cota única do IPTU 2026. Para garantir o benefício, é necessário acessar o boleto na plataforma "IPTU Digital".

Neste ano, a Secretaria de Finanças emitiu mais de 185,5 mil notificações de lançamento. Os documentos contam com QR Code, facilitando o pagamento via PIX através de aplicativos bancários.

Como emitir a guia

O contribuinte deve acessar o site da Prefeitura, na área "IPTU", ou utilizar o link direto: franca.siltecnologia.com.br.

Para imprimir o boleto ou copiar o código de pagamento, basta informar o número do cadastro do imóvel ou o controle de cadastro. Esses dados podem ser consultados facilmente em carnês de anos anteriores ou na escritura do imóvel.

Quem não conseguir quitar o imposto até esta quinta-feira ainda terá outras oportunidades, mas com condições diferentes:

  • Até 19 de fevereiro: Pagamento à vista com 5% de desconto.
  • Até 16 de março: Pagamento à vista sem desconto ou início do parcelamento (em até 8 vezes, dependendo do valor).

Concorra a Prêmios

Além do desconto, quem paga em dia participa do projeto "IPTU em Dia 2026". Ao todo, serão distribuídos R$ 174,4 mil em prêmios, divididos em dois sorteios pela Loteria Federal:

  1. 1º Sorteio (R$ 87,2 mil): Exclusivo para quem pagar a cota única (à vista) até março.
  2. 2º Sorteio (R$ 87,2 mil): Para quem optar pelo parcelamento e mantiver as parcelas em dia até dezembro.

Comentários

1 Comentários

  • Gonçalves 17 horas atrás
    Nem chegou o carnê ainda Kkkkk