Termina nesta quinta-feira, 15, o prazo para os contribuintes de Franca aproveitarem o desconto de 10% no pagamento da cota única do IPTU 2026. Para garantir o benefício, é necessário acessar o boleto na plataforma "IPTU Digital".
Neste ano, a Secretaria de Finanças emitiu mais de 185,5 mil notificações de lançamento. Os documentos contam com QR Code, facilitando o pagamento via PIX através de aplicativos bancários.
Como emitir a guia
O contribuinte deve acessar o site da Prefeitura, na área "IPTU", ou utilizar o link direto:
Para imprimir o boleto ou copiar o código de pagamento, basta informar o número do cadastro do imóvel ou o controle de cadastro. Esses dados podem ser consultados facilmente em carnês de anos anteriores ou na escritura do imóvel.
Quem não conseguir quitar o imposto até esta quinta-feira ainda terá outras oportunidades, mas com condições diferentes:
- Até 19 de fevereiro: Pagamento à vista com 5% de desconto.
- Até 16 de março: Pagamento à vista sem desconto ou início do parcelamento (em até 8 vezes, dependendo do valor).
Concorra a Prêmios
Além do desconto, quem paga em dia participa do projeto "IPTU em Dia 2026". Ao todo, serão distribuídos R$ 174,4 mil em prêmios, divididos em dois sorteios pela Loteria Federal:
- 1º Sorteio (R$ 87,2 mil): Exclusivo para quem pagar a cota única (à vista) até março.
- 2º Sorteio (R$ 87,2 mil): Para quem optar pelo parcelamento e mantiver as parcelas em dia até dezembro.
Gonçalves 17 horas atrásNem chegou o carnê ainda Kkkkk