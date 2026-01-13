A Polícia Civil de Franca investiga um homem suspeito de cometer roubos e furtos de celulares na região da Vila Aparecida. De acordo com as apurações, os crimes ocorrem principalmente nas proximidades da avenida Brasil.

O caso mais recente foi registrado nesta segunda-feira, 12, na rua São Paulo, onde a vítima teve o celular levado. A polícia segue com as investigações para identificar e localizar o suspeito.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito atravessou a rua, se aproximou de um caminhão e pegou o celular da motorista. Em seguida, ele fugiu do local.