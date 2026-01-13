15 de janeiro de 2026
INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil investiga ladrão que rouba mulheres em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Ladrão furtando celular de motorista de caminhão
Ladrão furtando celular de motorista de caminhão

A Polícia Civil de Franca investiga um homem suspeito de cometer roubos e furtos de celulares na região da Vila Aparecida. De acordo com as apurações, os crimes ocorrem principalmente nas proximidades da avenida Brasil.

O caso mais recente foi registrado nesta segunda-feira, 12, na rua São Paulo, onde a vítima teve o celular levado. A polícia segue com as investigações para identificar e localizar o suspeito.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito atravessou a rua, se aproximou de um caminhão e pegou o celular da motorista. Em seguida, ele fugiu do local.

Segundo a Polícia Civil, as imagens foram repassadas aos investigadores e devem auxiliar na identificação do homem.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito é investigado por envolvimento em outros crimes semelhantes, a maioria tendo mulheres como vítimas, na mesma região.

As ocorrências estão sendo apuradas e a polícia pede que quem tiver informações que possam ajudar na identificação ou localização do suspeito entre em contato pelo 181 (Disque Denúncia) de forma anônima.

