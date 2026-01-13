A tempestade que caiu em Franca na tarde desta terça-feira, 13, colocou a cidade no topo do ranking de chuva no Estado de São Paulo, segundo o Climatempo. O temporal durou apenas duas horas, trouxe alagamentos, carros arrastados, caos no trânsito e acumulou 81,2 milímetros de chuva até as 16h30. Ninguém ficou ferido.
Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), o maior volume foi concentrado em um curto intervalo. Somente entre 15h30 e 16h30, choveu 65,6 mm.
O temporal começou por volta das 14h40 e seguiu até aproximadamente 16h40. Na avenida Antônio Barbosa Filho, próximo a um escritório de consórcio, dois carros e duas motos quase foram levados pela água, sendo necessário os funcionários segurarem as motos, enquanto os carros pararam.
Em imagens gravadas por comerciantes, é possível ver a água invadindo as lojas que ficam às margens do córrego dos Bagres. Segundo um garagista que está há cinco anos no local, ele nunca presenciou uma chuva tão forte.
Já na região próxima ao Pronto-Socorro Infantil “Dr. Magid Bachur Filho” e a uma churrascaria, na avenida Hélio Palermo, uma motorista gravou o momento de susto ao tentar passar com o carro. A água que descia do Parque Zumbi dos Palmares jorrava para fora e invadia a avenida Hélio Palermo.
“Não tem jeito de passar e tô com medo de ficar aqui… Ai, gente, não tem como passar. A gente vai sair por aqui, porque a água vai subir mais”, disse a mulher, que não foi identificada.
Outro ponto conhecido que também teve registro de alagamento foi a avenida Ismael Alonso y Alonso, próximo ao prédio “Esqueleto”. Em vídeos, é possível ver a água invadindo a rotatória.
Já na Zona Leste da cidade, comerciantes da avenida Adhemar de Barros também registraram a invasão da água. Segundo relatos, em menos de 15 minutos o nível já havia subido.
Na rua Francisco Marques, na rotatória com a avenida Ministro Rui Barbosa, também houve registros de alagamento. No pontilhão que liga o Parque do Horto ao Jardim Vera Cruz, a via ficou alagada.
Ainda conforme o monitoramento meteorológico, a chuva seguia caindo com força na cidade de Batatais, na região de Franca, no início da noite.
Defesa Civil
A Defesa Civil orienta que a população evite áreas alagadas e fique atenta a novos alertas, já que o solo encharcado aumenta o risco de transtornos em caso de novas pancadas de chuva.
“A Defesa Civil permanece em estado de monitoramento constante junto à Defesa Civil do Estado de São Paulo. Os contatos para emergência são: Guarda Civil: 153 / Defesa Civil: 199 / Corpo de Bombeiros: 193 / Polícia Militar: 190”, diz o órgão.
