A tempestade que caiu em Franca na tarde desta terça-feira, 13, colocou a cidade no topo do ranking de chuva no Estado de São Paulo, segundo o Climatempo. O temporal durou apenas duas horas, trouxe alagamentos, carros arrastados, caos no trânsito e acumulou 81,2 milímetros de chuva até as 16h30. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), o maior volume foi concentrado em um curto intervalo. Somente entre 15h30 e 16h30, choveu 65,6 mm.

O temporal começou por volta das 14h40 e seguiu até aproximadamente 16h40. Na avenida Antônio Barbosa Filho, próximo a um escritório de consórcio, dois carros e duas motos quase foram levados pela água, sendo necessário os funcionários segurarem as motos, enquanto os carros pararam.