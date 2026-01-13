A Polícia Militar Ambiental deflagrou a "Operação Impacto Piracema", uma ofensiva estratégica para proteger a reprodução dos peixes e aumentar a segurança nas áreas rurais e fluviais das regiões Noroeste e Nordeste do Estado de São Paulo.

A operação ocorre em um período crítico: a Piracema, que vai de 1º de novembro a 28 de fevereiro na Bacia do Rio Paraná. Nesta época, a pesca sofre restrições severas para garantir a manutenção das espécies aquáticas.

Os trabalhos contam com um grande aparato de segurança, unindo a Polícia Militar Ambiental, o Comando de Aviação (Águia), a Polícia Rodoviária e batalhões territoriais. Um destaque importante é a cooperação com a Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais, fechando o cerco nas áreas de divisa, especialmente no Rio Grande.