A Polícia Militar Ambiental deflagrou a "Operação Impacto Piracema", uma ofensiva estratégica para proteger a reprodução dos peixes e aumentar a segurança nas áreas rurais e fluviais das regiões Noroeste e Nordeste do Estado de São Paulo.
A operação ocorre em um período crítico: a Piracema, que vai de 1º de novembro a 28 de fevereiro na Bacia do Rio Paraná. Nesta época, a pesca sofre restrições severas para garantir a manutenção das espécies aquáticas.
Os trabalhos contam com um grande aparato de segurança, unindo a Polícia Militar Ambiental, o Comando de Aviação (Águia), a Polícia Rodoviária e batalhões territoriais. Um destaque importante é a cooperação com a Polícia Militar Ambiental de Minas Gerais, fechando o cerco nas áreas de divisa, especialmente no Rio Grande.
Além de combater a pesca predatória, a operação tem um foco preventivo contra a criminalidade no campo. O objetivo é coibir furtos e roubos de insumos, maquinários agrícolas e combater práticas do crime organizado, garantindo a tranquilidade de produtores rurais e veranistas.
Balanço regional
A 3ª Companhia da PM Ambiental divulgou os resultados das ações realizadas entre os dias 9 e 11 de janeiro de 2026, nos municípios de Rifaina e Colômbia. Os números mostram a intensidade da fiscalização:
- Multas: R$ 5.173,00 em autos de infração;
- Apreensões: 50 metros de redes de pesca irregulares;
- Abordagens: 132 pessoas, 72 veículos e 48 embarcações fiscalizadas.
Ao todo, as equipes realizaram 51 horas de patrulhamento náutico nos reservatórios. A operação mobilizou 54 policiais militares ambientais, 22 viaturas terrestres e 14 embarcações, além de realizar 17 ações integradas com outras forças de segurança.
A fiscalização segue rigorosa até o fim do período de defeso, visando fortalecer o agronegócio sustentável e a preservação ambiental.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.