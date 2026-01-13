A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promove, nos dias 20 e 21 de janeiro, às 19h, um workshop sobre ações psicossociais alinhadas à Norma Regulamentadora nº 1, em Franca.

Voltado a empresários, líderes, gestores e profissionais de Recursos Humanos, o workshop “NR-1, Ações Psicossociais na Prática” tem como objetivo apresentar medidas preventivas que podem ser aplicadas no cotidiano das empresas, com foco na prevenção de riscos psicossociais e na formalização e registro das ações exigidas pela norma, que passa a vigorar a partir de maio.

Com abordagem prática e participativa, o encontro orienta os participantes sobre como estruturar processos, rotinas e evidências que sustentem a gestão de riscos ocupacionais. A proposta reforça que a NR-1 exige mudanças consistentes na cultura de gestão de pessoas e de negócios.