A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promove, nos dias 20 e 21 de janeiro, às 19h, um workshop sobre ações psicossociais alinhadas à Norma Regulamentadora nº 1, em Franca.
Voltado a empresários, líderes, gestores e profissionais de Recursos Humanos, o workshop “NR-1, Ações Psicossociais na Prática” tem como objetivo apresentar medidas preventivas que podem ser aplicadas no cotidiano das empresas, com foco na prevenção de riscos psicossociais e na formalização e registro das ações exigidas pela norma, que passa a vigorar a partir de maio.
Com abordagem prática e participativa, o encontro orienta os participantes sobre como estruturar processos, rotinas e evidências que sustentem a gestão de riscos ocupacionais. A proposta reforça que a NR-1 exige mudanças consistentes na cultura de gestão de pessoas e de negócios.
A coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da Acif, Danila Sartório, destacou que o engajamento da liderança é decisivo para a efetividade das ações.
“Este workshop foi estruturado para envolver os líderes, que são os protagonistas desse processo. O RH é fundamental, mas sem o engajamento da liderança, a aplicação da NR-1 se torna muito mais desafiadora”, disse.
“Mais do que promover um evento pontual, a proposta é demonstrar como essas ações podem ser incorporadas de forma prática à rotina empresarial, com registros e evidências. A NR-1 exige uma mudança de cultura na gestão de pessoas e dos negócios, e esse é um movimento contínuo”, completou.
O conteúdo será conduzido pelo especialista em gestão de pessoas Juscelino Neves, que abordará os impactos da NR-1 na rotina empresarial, o papel estratégico da liderança e do RH na prevenção de riscos psicossociais e a integração entre gestão de pessoas e saúde e segurança do trabalho.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp.
Serviço
- Evento: Workshop “NR-1, Ações Psicossociais na Prática"
- Data: 20 e 21 de janeiro, terça e quarta-feira
- Horário: das 19h às 22h
- Local: Acif, entrada pela rua Major Claudiano, 1.907, no Centro
- Informações sobre valores e vagas: WhatsApp (16) 99729-5785
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.