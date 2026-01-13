Um jovem de 26 anos, investigado por tráfico de drogas no bairro Jardim Portinari, em Franca, foi preso na manhã desta terça-feira, 13, pela Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).
Durante o cumprimento de mandado de busca, os policiais encontraram porções de haxixe e cocaína na residência do suspeito.
A prisão ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas, que indicavam a comercialização de entorpecentes em uma residência do bairro. Diante das informações, o setor de investigações da Dise passou a monitorar o local e o suspeito, reunindo elementos que apontavam movimentação típica do tráfico de drogas.
Com base nas informações levantadas durante a investigação, a Polícia Civil solicitou à Justiça a expedição de um mandado de busca e apreensão, que foi devidamente autorizado pelo Poder Judiciário.
De posse do mandado judicial, os policiais civis realizaram uma busca na casa do investigado. No interior do imóvel, a equipe localizou um recipiente contendo 39 porções de haxixe, conhecido popularmente como “dry”, uma variação da droga que possui maior concentração de THC, substância psicoativa da maconha.
Além disso, uma porção de cocaína foi encontrada no chão da residência. Durante a ação, os policiais também apreenderam um aparelho celular e dinheiro em espécie, que, segundo a polícia, podem estar relacionados à atividade criminosa.
Após a apreensão do material, o jovem foi conduzido até a sede da Dise de Franca, onde foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Concluídos os procedimentos de polícia judiciária, o indiciado foi encaminhado ao estabelecimento prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
