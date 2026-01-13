Um jovem de 26 anos, investigado por tráfico de drogas no bairro Jardim Portinari, em Franca, foi preso na manhã desta terça-feira, 13, pela Polícia Civil, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

Durante o cumprimento de mandado de busca, os policiais encontraram porções de haxixe e cocaína na residência do suspeito.

A prisão ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas, que indicavam a comercialização de entorpecentes em uma residência do bairro. Diante das informações, o setor de investigações da Dise passou a monitorar o local e o suspeito, reunindo elementos que apontavam movimentação típica do tráfico de drogas.