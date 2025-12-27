O Sesi Franca Basquete venceu o Brasília por 92 a 84 na noite deste sábado, 27, no ginásio "Pedrocão", em Franca, em confronto direto pela fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil). Com a vitória, o clube garante a quarta colocação no primeiro turno e decide em casa os jogos da Copa Super 8.

O time da capital federal iniciou melhor o jogo, com Kevin Crescenzi acertando uma bola de três logo nos primeiros ataques e Brasília distribuindo bem as jogadas. Mesmo assim, Felício e David Jackson impediram que os visitantes abrissem vantagem maior. O primeiro quarto terminou com Brasília na frente: 21 a 16.

No segundo período, o Franca cresceu na partida, empurrado pela torcida que ainda chegava ao Pedrocão. Com boas jogadas de Felício e Georginho, o time da casa assumiu a liderança do placar. Do outro lado, a “lei do ex” apareceu com Corvalan, que manteve Brasília próximo. Uma boa combinação ofensiva entre David Jackson e Lucas Dias no fim do quarto garantiu a vantagem francana no intervalo: 43 a 36, com parcial de 27 a 15.