O Sesi Franca Basquete venceu o Brasília por 92 a 84 na noite deste sábado, 27, no ginásio "Pedrocão", em Franca, em confronto direto pela fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil). Com a vitória, o clube garante a quarta colocação no primeiro turno e decide em casa os jogos da Copa Super 8.
O time da capital federal iniciou melhor o jogo, com Kevin Crescenzi acertando uma bola de três logo nos primeiros ataques e Brasília distribuindo bem as jogadas. Mesmo assim, Felício e David Jackson impediram que os visitantes abrissem vantagem maior. O primeiro quarto terminou com Brasília na frente: 21 a 16.
No segundo período, o Franca cresceu na partida, empurrado pela torcida que ainda chegava ao Pedrocão. Com boas jogadas de Felício e Georginho, o time da casa assumiu a liderança do placar. Do outro lado, a “lei do ex” apareceu com Corvalan, que manteve Brasília próximo. Uma boa combinação ofensiva entre David Jackson e Lucas Dias no fim do quarto garantiu a vantagem francana no intervalo: 43 a 36, com parcial de 27 a 15.
Após o intervalo, o jogo voltou intenso. Crescenzi seguiu decisivo e teve 100% de aproveitamento nos arremessos no terceiro período. Pelo lado de Franca, Rafael Mineiro também foi eficiente, mas Brasília conseguiu reduzir a diferença aos poucos e venceu o quarto por 21 a 17, deixando o placar em 60 a 57.
No último período, jogadores que vinham discretos até então apareceram. Bennett e Zú Jr foram importantes nos momentos decisivos, ajudando o Franca a controlar a partida e confirmar a vitória por 92 a 84, com parcial de 32 a 27.
David Jackson foi o cestinha do jogo, com 17 pontos, seguido por Corvalan, com 16. Lucas Dias também teve atuação de destaque ao anotar um duplo-duplo, com 12 pontos e 12 rebotes.
Após a partida, o capitão do Franca Basquete, Lucas Dias, destacou a importância do resultado e comemorou o momento pessoal vivido dentro e fora de quadra.
"Era um jogo importante para a gente. Sabíamos que poderíamos descer para quinto e queríamos poder jogar em casa na Copa Super 8. Tivemos um gás a mais e fiquei muito feliz. Voltei de vez, estou muito feliz e dedico a vitória totalmente a eles (Carol, Breno e o novo filho da família)", disse o capitão do Franca Basquete.
O Franca volta a jogar no próximo dia 29, em casa, contra o Rio Claro.
