Programa Calçada Segura avança na Vila Exposição e no Paulista

O Programa Calçada Segura, que visa ampliar a acessibilidade e segurança para pedestres, chegou às ruas Ângelo Leporaci e Antônio Matias, na Vila Exposição, em Franca. As obras estão sendo realizadas pela Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca), com acompanhamento da Secretaria de Infraestrutura, responsável pelo mapeamento das áreas prioritárias.

As melhorias ocorrem no entorno de um centro esportivo da Prefeitura, que conta com campo de futebol com alambrado e vestiário, bastante utilizado por atletas nos fins de semana. No local, estão sendo construídos cerca de 600 metros de calçada com 1,5 metro de largura. Os serviços incluem limpeza da área, terraplenagem e colocação de brita para base.

Além disso, o programa segue avançando em outras regiões da cidade. No Jardim Paulista, entre as ruas Luiz Gama e Mato Grosso, a Emdef finaliza mais uma etapa, garantindo mais conforto e segurança para os pedestres da região.