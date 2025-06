DDM de Franca muda de categoria e pode ganhar mais policiais

A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca foi elevada à 1ª Classe e a unidade poderá ganhar mais policiais. O decreto sobre a medida do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi publicado nessa quinta-feira, 12, no Diário Oficial do Poder Executivo do Estado.

A reclassificação contempla, ao todo, 123 DDMs, sendo 52 como de 1ª Classe - entre elas, a de Franca - e 71 como de 2ª Classe. A medida é um avanço na proteção das mulheres vítimas de violência.

Na área do Deinter-3, também se tornaram de 1ª Classe as DDMs de Araraquara, Barretos e São Carlos. Foram para a 2ª Classe as delegacias de Ibitinga, Itápolis, Matão, Taquaritinga, Guaíra, Olímpia, Bebedouro, Batatais, São Joaquim da Barra, Monte Alto e Sertãozinho.