Sogra diz em carta que professora ingeriu remédio com chumbinho

Em uma carta escrita de dentro da cadeia em 31 de maio, a aposentada Elisabete Arrabaça, de 67 anos, acusada de envolvimento na morte da professora de pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos, afirma que a nora teria ingerido, sem saber, comprimidos de omeprazol contaminados com veneno de rato. Larissa foi encontrada morta em 22 de março, em um apartamento na região Sul de Ribeirão Preto.

Na carta manuscrita, Elisabete diz que não teve intenção de matar e que os comprimidos pertenciam à sua filha, Nathalia Garnica, morta em fevereiro deste ano. Segundo o relato, Nathalia teria misturado chumbinho (veneno para ratos) a medicamentos que usava para controlar uma infestação de ratos em chácaras da família em Pontal, onde morava.

Ainda conforme o conteúdo da carta, Elisabete afirma que, ao recolher os pertences da filha após sua morte, ficou com os remédios e, durante uma visita a Larissa, levou os comprimidos de omeprazol. Ela alega que tomou um deles e, depois, decidiu descartá-los. No entanto, Larissa reclamava de dores no estômago e pediu para tomar o medicamento. Segundo Elisabete, ela permitiu que Larissa tomasse o medicamento e, posteriormente, foi embora. Horas depois, soube da morte da nora.