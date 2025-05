Nova loja Algar com descontos de até R$ 1.000,00* em smartphones

A Algar Telecom reinaugurou sua loja no Franca Shopping, trazendo para a cidade um espaço moderno, sensorial e focado em um dos maiores diferenciais da companhia: o atendimento humano e próximo, que valoriza o relacionamento com o cliente em cada detalhe.



Com o conceito - Gente Servindo Gente - no centro da experiência, a loja foi pensada para que os visitantes possam vivenciar as tecnologias oferecidas pela empresa de forma prática e personalizada. Mais do que vender serviços, a Algar convida os clientes a explorarem soluções inovadoras em um ambiente acolhedor, que une conexão, conveniência e cuidado.



Aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, a loja é gerenciada por Roner e sua equipe de associados Algar, sempre prontos para receber o público com atenção e conhecimento.



Tecnologia com vantagens especiais.



Para quem busca trocar de aparelho ou contratar um plano, a loja oferece toda a linha de smartphones com descontos de até R$ 1.000,00* nos planos pós. E tem mais: é possível usar o FGTS saque-aniversário na compra ou ainda parcelar no boleto ou no cartão, com condições facilitadas.



A loja da Algar no Franca Shopping é mais do que um ponto de venda: é um convite à experimentação, à troca e à construção de conexões reais com quem entende que inovação só faz sentido quando aproxima pessoas.



Venha viver essa experiência.



Fale com a loja Algar no Franca Shopping pelo WhatsApp e confira os detalhes das ofertas e serviços disponíveis.



https://bit.ly/ALGAR_OFERTAS



*Oferta válida até 30/05/2025. Consulte regulamento.