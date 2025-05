Nova linha do MCMV aquece mercado imobiliário em Franca

“A ampliação do teto e a reformulação das faixas de renda permitiram que mais famílias tivessem acesso ao financiamento com condições melhores. Em Franca , isso trouxe um novo fôlego para o nosso mercado, principalmente na faixa de entrada, que representa boa parte da demanda da cidade”, afirmou o diretor da Agnello Imóveis, Alexandre Agnello.

A nova linha de financiamento oferece condições facilitadas, com prazos de pagamento de até 420 meses e juros de 10% ao ano, abaixo das taxas praticadas no mercado. A proposta visa à compra de imóveis de até R$ 500 mil e deve beneficiar cerca de 120 mil famílias em todo o país.

O presidente do Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo), José Augusto Viana Neto, afirmou que a ampliação do programa será um “grande sucesso” na região. “É uma faixa de renda que estava totalmente abandonada, porque os juros para atender esse público hoje estão na faixa de 13%, 14% a 15% ao ano. Agora, eles terão a possibilidade de juros de 10%, com a opção de financiar por até 35 anos.”

Essas condições contribuem para que as famílias saiam do aluguel. “É uma condição excepcionalmente boa, porque o prazo que esse financiamento oferece faz com que o valor da prestação seja baixo, mais baixo que o valor do aluguel. Vai ajudar muita gente”, completou José Augusto.

Embora o assunto seja recente, com o anúncio das novas regras em 15 de abril, Alexandre acredita que a procura por imóveis na Agnello já aumentou cerca de 20%. Na Parra Imobiliária, o crescimento também foi notado, mas a demanda é maior por imóveis usados, o que limita o financiamento a 60% do valor da casa, exigindo um valor de entrada maior.

Mercado em Franca