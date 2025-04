Duzé eterniza laços em campanha dos 17 anos de história 

Na Duzé, os holofotes agora são as pessoas!

No dia 27 de março, a Duzé Hamburgueria viveu um daqueles momentos que ficam para sempre na memória — e no coração. A casa, que já é conhecida por reunir toda a família, com boa comida e boas histórias, abriu espaço para algo ainda maior: homenagear as pessoas reais que fazem parte da nossa jornada. Clientes fiéis, colaboradores, fornecedores e amigos foram os convidados especiais da campanha “17 anos de Duzé, pessoas e histórias “ , que transformou a hamburgueria em um verdadeiro estúdio fotográfico.

Idealizada e produzida pela Jeronima Branding & Visual Ventures, a campanha trouxe um olhar sensível e estratégico para algo que muitas marcas ainda estão aprendendo a valorizar: a autenticidade de quem vive a marca no dia a dia. A proposta era simples, mas poderosa — substituir os modelos profissionais por pessoas reais. O resultado? Um mergulho na essência da Duzé, com rostos que contam histórias e sorrisos que refletem pertencimento.

Mas não foi uma sessão qualquer. Com direito a maquiadora profissional (Marina Salmazo), equipe de styling (Fleuber Pinheiro & Mariah Blois) e um set de fotografia completo (comandado por Cauê Zanin), cada participante foi tratado como estrela — e respondeu como tal. Mesmo sem experiência em frente às câmeras, nossos convidados deram um show de expressão e presença. "As imagens capturadas revelam exatamente o que queríamos transmitir: verdade, conexão e a beleza que existe na vida real." Relatou Luiz Figueiredo, CEO da DUZÉ.

A resposta foi além do esperado. Entre flashes, risadas, DJ comandando o som e petiscos Duzé à vontade, o clima era de celebração. Quem participou saiu com brilho nos olhos e um sorriso largo no rosto. E quem viu de fora, sentiu a potência de uma marca que coloca pessoas no centro de tudo.



Mais do que uma ação de marketing, a campanha trouxe um efeito multilateral — como apontam teorias modernas de branding: Fortalece os vínculos com quem já é parte da marca, ao reconhecer essas pessoas publicamente. Humaniza a comunicação, gerando empatia imediata com novos públicos. E o mais importante: gera pertencimento. Porque quando nos vemos representados, nos sentimos incluídos.

A Duzé prova que uma marca forte vai além de bons produtos. Ela é feita de histórias, de relações familiares sinceras e, principalmente, de pessoas de verdade, independente de sua idade.

Em 2025, os holofotes da Duzé estão voltados para elas

Um pouco da linha do tempo da Duzé:

O início de tudo

Fundado em 2008, o Duzé foi pioneiro em relação aos hambúrgueres artesanais na cidade. O nome vem do grande evento “Zé Brasil Festival”, que ocorre anualmente em Franca, tendo atrações para toda a família, com comida, diversão, arte e música, segundo conta o empresário Luiz Antonio Figueiredo, ou como é popularmente conhecido, o “Cacau”. Cacau também conta um pouco sobre a necessidade que cidade tinha de um restaurante como o Duzé.

“Surgiu na necessidade, na falta da demanda da cidade, de um hambúrguer artesanal. Na época, eram somente os ‘bolotas’ da vida, digamos assim. Somente os carrinhos de lanche. Então, a gente entrou com essa proposta de produzir o próprio hambúrguer. E até hoje, a gente produz o nosso hambúrguer. Acho que isso é um grande diferencial.”, contou.

A estrutura e o cardápio

Cacau trouxe uma reflexão sobre a estrutura que o estabelecimento sempre busca trazer para seus clientes, sempre buscando incluir todas as idades, seja em seu cardápio ou no ambiente acolhedor que tem a sua disposição, ambiente este que é produzido de maneira sustentável, tendo como base a utilização de containers e madeira.

“A gente queria atrair as pessoas atreladas a essa experiência, não só do consumo do produto, mas de estar vivenciando um momento feliz com o seu namorado, com o seu amigo, com a sua família, num ambiente que te oferece um entretenimento. Nada melhor do que esporte, música, arte. A gente busca decorar o ambiente para que ele fique agradável, para que seja uma coisa diferente. Que as pessoas queiram vir para cá, não só pelo produto, mas bem pelo espaço.”

“O container é legal porque existe essa flexibilidade e essa possibilidade de criar. De estar mudando. Hoje está assim, amanhã aqui tem um aparelho assim, eu faço uma parede verde aqui, eu mudo aqui, eu corto ali, eu penduro algo. Então, ele é muito versátil. Trabalhar com container é muito bacana também. Além de trazer esse ar dessa arquitetura moderna, diferente do que a gente vê normalmente por aí.”, explicou.

Com referências gastronômicas inspiradas na culinária mineira, especialmente da região da Serra da Canastra, traz em seu cardápio, muita brasilidade em versões únicas e originais.

Cacau expressou a vontade de sempre estar inovando e trazendo coisas novas, porém, ele reforça: “Duzé não é um lugar para quem está fazendo dieta.”. Entretanto, para quem quer uma refeição mais leve, o cardápio disponibiliza uma boa refeição também.

“Já tentei vender salada, não é o lugar para isso. Mas o wrap foi um sucesso por conta desse ‘low carb’. Da pessoa que quer comer algo mais leve. Não é um hambúrguer, mas é um wrap com hambúrguer dentro. Foi um produto que deu super certo. Nós temos essa variação porque a Duzé tem esse pensamento de acolher todas as classes, todos os tipos, para poder frequentar o nosso ambiente.”, reforçou.

“Pessoas nasceram na Duzé”

Completando 17 anos de história, Cacau conta que já viu famílias "nascendo" dentro da hamburgueria. Histórias que representam as conexões criadas durantes todos esses anos, laços formados e memórias registradas como boas lembranças.

Uma das histórias mais marcantes da qual o empresário se recorda é da mulher que, logo no ano de inauguração da hamburgueria, estava grávida de trigêmeos e implorava por um “Zézinho” com queijo prato. Hoje, os três filhos da mulher estão com 17 anos e, constantemente frequentam o restaurante, mesmo depois de tantos anos.

Outra história no mesmo sentido é de uma menina de 15 anos que faz todos os aniversários dela no Duzé desde que nasceu.

A promoção de aniversário

Todo ano, o Duzé realiza uma promoção em seu aniversário onde os preços dos hambúrgueres caem. Essa promoção costuma atrair muitas pessoas. Esse ano não será diferente.

A promoção consiste em vender o popular lanche “Zé Absurdo” pelo valor de custo! Em um dos anos, Cacau se recorda da promoção ter tido tanto sucesso que gerou filas quilométricas. Segundo ele, foram cerca de 1.300 lanches vendidos, lanche esse que continha dois hamburgueres em cada, gerando uma preparação de cerca de 2.600 hamburgueres.

Sobre colher o que plantamos

“A gente vê onde que a nossa marca chegou. Isso é uma coisa muito gostosa de colher. A gente trazer o nosso lifestyle, o meu lifestyle, para a Duzé e ver que as pessoas estão se identificando com isso. Acho que isso é o mais gratificante para mim. Entender que a Duzé criou uma identidade com o seu público.”, expressou.

Agradecimentos

Cacau, durante toda a entrevista, demonstrou muita emoção em suas falas ao contar toda a trajetória de seu negócio. Ao final, expressou um pouco do seu agradecimento a todas as pessoas que fazem parte de cada fase do desenvolvimento do restaurante.

“O cliente é quem faz a Duzé ser o que é. Sem eles, o que a gente seria? Nada. Quero agradecer por isso, agradecer por essa fidelidade. Com certeza todos eles devem comer hambúrguer em vários outros lugares, mas a Duzé está sempre no coração, está sempre aqui, está sempre trazendo amigos, familiares, através de eventos e tudo mais. [...] Obrigado pela fidelidade, obrigado por fazer a Duzé ser o que ela é hoje, por acreditar na nossa proposta de ter essa conexão.”, concluiu.

Serviço

Duzé - Avenida Alonso Y Alonso, 135, Jardim Consolação - Franca/SP.