'Essa imagem negativa depende de nós', diz vereador

Os vereadores Daniel Bassi (PSD), Marcelo Tidy (MDB) e Marco Garcia (PP) comentaram a pesquisa divulgada neste fim de semana pelo portal GCN/Sampi. O levantamento, feito pelo instituto Ágili, mostra que 59,9% dos entrevistados reprovam o trabalho da Câmara Municipal nos primeiros 100 dias de mandato. Já 35,8% aprovam a atuação dos vereadores até agora.

Os três vereadores foram entrevistados pelo jornalista Corrêa Neves Júnior durante o programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, na segunda-feira, 7. Eles comentaram sobre pautas polêmicas do início do mandato, como a ampliação de 15 para 30 assessores e a extensão do vale-alimentação de R$ 1.983,87 aos parlamentares.

“Eu respeito muito a opinião dos francanos, mas eu, pessoalmente, posso afirmar que estou fazendo o meu melhor”, disse Bassi, destacando sua colaboração para investimentos na área de segurança e sua luta pela construção do hospital estadual. “Quanto à pesquisa que foi divulgada, nós a recebemos como indicação de que devemos melhorar ainda mais. Vamos analisar todos os dados e pontuar o que pode ser feito para nossa população”.