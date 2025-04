Greve dos servidores: GCM reforça segurança na Prefeitura

A Prefeitura de Franca reforçou a segurança na manhã desta segunda-feira, 7, posicionando uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) no portão principal de entrada do prédio. A medida visa a evitar o acesso indevido de manifestantes em greve no Paço Municipal.

Para entrar no local, os moradores precisam justificar detalhadamente o motivo da visita, garantindo que não sejam confundidos com os manifestantes. Apesar da forte presença da GCM em momentos de maior tensão, até o momento não houve registro de tentativas de invasão ou incidentes envolvendo uso de força por parte dos servidores municipais em greve.

Durante o protesto, alguns trabalhadores curiosos chegaram a observar a movimentação pelas janelas do prédio e foram convidados a se juntar ao ato organizado pelos colegas.