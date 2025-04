Cartão-alimentação, assessores e mais vereadores são rechaçados

Nada disso é visto com simpatia ou compreensão pela absoluta maioria da população. Os números revelados pela pesquisa mostram que 58,9% reprovam o trabalho do Legislativo municipal. Apenas 35,8% aprovam, enquanto 5,3% não souberam ou não quiseram responder.

A atual Câmara Municipal aprovou, nestes primeiros três meses, o aumento do número de assessores políticos, que saltaram de 15 para 30 – agora, são dois, de livre nomeação, para cada parlamentar. Estendeu também o benefício do cartão-alimentação, antes exclusivo dos servidores, para o prefeito, vice e secretários municipais (R$ 1.036 mensais) e para os próprios vereadores (R$ 1.900 mensais para cada). E, nos bastidores, um grupo de vereadores se movimenta para garantir que a próxima legislatura tenha 19 cadeiras, e não apenas 15, como hoje.

A conta chegou - e veio pesada. O conjunto de pautas-bomba aprovadas pelos vereadores neste início de mandato, no mais das vezes em regime de urgência, sem discussão prévia ou debates amplos, foi um desastre para a imagem da Câmara Municipal e dos próprios parlamentares. O desgaste, que era perceptível, ganha contornos mais definidos e respaldo científico a partir dos dados extraídos de pesquisa contratada pelo portal GCN/Sampi junto ao instituto Ágili.

Leia mais: Alexandre é aprovado por 64,2%; Câmara tem reprovação de 58%

O aumento do número de assessores dos vereadores, aprovado logo no início da legislatura, tem reprovação quase unânime. Dos entrevistados, 84,9% se disseram contrários à medida, apoiada por apenas 11,7% do total. Não souberam ou preferiram não responder 3,4%.



Em alguns segmentos, a rejeição aos novos assessores ultrapassa os 90% da população. É o caso de quem tem ensino superior (90,4%), dos moradores da Zona Oeste (91,8%) e de quem tem renda entre 5 e 10 salários-mínimos (94,6%).