Veja o obituário deste domingo em Franca

Veja o obituário deste domingo, 06, em Franca:

Nome: Joao Miguel Rodrigues Grandini

Idade: Não informado

Local do velório: Não informado

Data do Sepultamento: 06/04/2025

Horário previsto do sepultamento: 10:00

Local do Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Nome: Iva Aparecida de Almeida

Idade: Não informado

Local do velório: Funerária Nova Franca SALA 05

Data do Sepultamento: 06/04/2025

Horário previsto do sepultamento: 14:00

Local do Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho