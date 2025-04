Franca vence Pato Basquete e engata 11° vitória seguida no NBB

No primeiro quarto, após um início nervoso de ambos os lados, o Franca encontrou seu ritmo liderado por Lucas Dias, que anotou 11 pontos e abriu vantagem de 20 a 11. No segundo período, o americano Austin Wrighten brilhou para o Pato e chegou a diminuir a diferença para apenas quatro pontos. Porém, depois de um pedido de tempo do técnico Helinho, o Franca recuperou o controle, fechando o primeiro tempo em 37 a 27.

O Pato, desfalcado de Nate Barnes e Cauê Verzola, iniciou o jogo lutando para se manter na zona de classificação, mas sentiu a força do atual campeão. O Franca também teve uma baixa importante: Didi, fora da partida. Mesmo assim, a equipe visitante dominou grande parte do confronto.

Sesi Franca Basquete venceu o Pato Basquete por 76 a 67 na noite deste sábado (6), em Pato Branco (PR), em partida válida pela 25ª rodada do NBB. Com o triunfo, a equipe francana conquistou sua 11ª vitória consecutiva e segue na briga pelo segundo lugar geral da competição, essencial para ter vantagem nos playoffs.

"A gente jogar aqui é difícil, ainda mais sem o Didi. Acho que todo mundo está tentando fazer um pouco a mais, precisamos fortalecer ainda mais nossa defesa", disse Lucas Dias no intervalo.

Na volta do segundo tempo, o Sesi Franca aumentou a pressão. Forçando erros e recuperando sete posses de bola, a equipe ampliou a vantagem para 55 a 40 ao fim do terceiro quarto. No último período, o Pato reagiu e encostou no placar, reduzindo a diferença para apenas cinco pontos. No entanto, David Jackson comandou a reação francana nos minutos finais e selou a vitória.

O jogo ainda reservou grandes momentos no fim: Wesley aplicou um toco espetacular e, na sequência, Georginho cravou uma enterrada para coroar a atuação segura da equipe.