Aos 59 anos, ciclista de Franca busca medalha no Mundial

Carlos sempre foi um amante do esporte, mas, como muitos brasileiros, não teve a oportunidade de se dedicar intensamente a ele desde cedo. “Sempre fui apaixonado por todas as modalidades esportivas. Mas só há cerca de oito ou nove anos consegui começar a treinar e competir em alto rendimento”, relata. Essa iniciação, impulsionada pela força de vontade, hoje o leva a disputar campeonatos nacionais e mundiais representando o Brasil.

Na contramão do tempo e movido por uma paixão que nasceu ainda na infância, o francano Carlos Henrique Barbosa, de 59 anos, mostra que nunca é tarde para alcançar o topo. O atleta vem se destacando no cenário nacional e internacional do mountain bike (MTB), mesmo não tendo iniciado sua trajetória profissional tão cedo. Agora, Carlos se prepara para o maior desafio: o Campeonato Mundial, que será realizado no dia 18 de maio na Austrália.

Esses obstáculos não o impediram de alcançar feitos impressionantes. Carlos já disputou três campeonatos mundiais, evoluindo do 21º lugar em sua estreia na Europa até alcançar a 9ª colocação em sua participação mais recente. Nos campeonatos pan-americanos, chegou a conquistar uma medalha de prata, seu resultado mais expressivo até agora.

Ouro em Araxá e o sonho australiano

O mais recente feito de Carlos veio no final de semana passado (29 e 30), durante a Copa Internacional de MTB XCO, em Araxá (MG), considerada uma das provas mais técnicas do Brasil. Após oito anos de participações, em que conquistou medalhas de prata e bronze, ele finalmente alcançou a medalha de ouro. “Foi um sonho realizado. Essa pista exige muito do atleta, com muitos saltos, subidas e descidas. É um desafio técnico altíssimo”, comentou.

Rumo ao Campeonato Mundial

Agora, Carlos se prepara para o maior desafio do ano, o Campeonato Mundial, que será realizado no dia 18 de maio na Austrália. Com o suporte de uma equipe multidisciplinar composta por nutricionista, ortopedista, treinador, preparador físico e fisioterapeuta, ele afirma estar no melhor momento da carreira. “Eu nunca estive tão bem preparado, tanto física quanto psicologicamente. Essa equipe tem trabalhado comigo desde setembro do ano passado com foco total nesse campeonato. Estou indo para trazer essa medalha para o Brasil”, afirma.