Ex-namorado ataca mulher em carro de aplicativo em Franca

Uma mulher de 25 anos foi agredida na noite desta sexta-feira, 4, no Jardim Aeroporto III, em Franca, enquanto estava em um carro de aplicativo com sua irmã. O autor da agressão seria o ex-namorado da vítima, com quem ela teria terminado o relacionamento há cerca de um mês.

Segundo o registro policial, o carro de aplicativo, que transportava a vítima e sua irmã mais nova, seguia pela rua Jornalista Cláudio Ábramo quando foi fechado por uma motocicleta.

O condutor desceu da moto e se aproximou do carro, conseguindo destrancar a porta e tentando retirar a mulher à força. Nesse momento, ele começou a desferir socos na cabeça e no rosto da vítima. O motorista do aplicativo e a irmã da mulher intervieram, separando o agressor da mulher.