DER abre licitação para recuperação da ponte da Fábio Talarico

O processo licitatório para as obras de recuperação da ponte do Rio Salgado, na rodovia Prefeito Fábio Talarico, foi oficialmente aberto nesta sexta-feira, 4 de abril, com um atraso de quatro dias em relação à data previamente anunciada pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo).

A liberação, que estava prevista para o dia 31 de março, ocorreu após questionamentos feitos pelo portal GCN/Rede Sampi e pela rádio Difusora, nos dias 3 e 4 de abril.

De acordo com o DER-SP, os serviços de recuperação da ponte terão um custo estimado de R$ 3.471.846,70. A abertura das propostas das empresas interessadas está marcada para o dia 15 de abril. Após essa fase, será possível formalizar e assinar o contrato, mas o início efetivo das obras ainda não tem uma data definida. O prazo de execução dos trabalhos varia entre quatro e seis meses.

Histórico de interdição e medidas emergenciais