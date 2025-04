'Quem decide o futuro dos servidores são eles’, diz Samuel Gomide

Samuel Gomide, 40 anos, casado, pai, eleito novo presidente do Sindserv (Sindicato dos Servidores Municipais de Franca), ainda digere a vitória com grande margem de diferença sobre a chapa da situação da instituição nas eleições concluídas nesta semana.

Servidor com mais de 20 anos de carreira, Samuel encabeçou a chapa de oposição e venceu por 914 contra 549 votos, quebrando uma hegemonia de 12 anos no sindicato, então comandado por um mesmo grupo.

Diplomático com as palavras, o motorista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) disse que sua gestão, nos próximos quatro anos, será aberta ao diálogo, com os cerca de 5,6 mil servidores da Prefeitura de Franca tendo voz em sua administração. Samuel afirmou que já articulava com seu grupo a disputa nas eleições há praticamente um ano. “Há praticamente um ano a gente vem trabalhando junto aos servidores, e chegou esse momento da vitória do nosso grupo”, disse.