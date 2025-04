Gripado, Didi desfalca o Sesi Franca contra o Pato Basquete

O Sesi Franca Basquete anunciou na tarde desta sexta-feira, 4, que o ala Didi Louzada está gripado e não viajará com o plantel para enfrentar o Pato Basquete, no sábado, 5, no ginásio do Sesi, em Pato Branco (PR), pelo NBB (Novo Basquete Brasil) temporada 2024/2025.

O jogador apresentou febre e, por recomendação do departamento médico, foi cortado do confronto. A comissão técnica optou por preservar a saúde do atleta, que seguirá em repouso e sob cuidados médicos para garantir uma recuperação rápida.

Didi tem sido peça importante no elenco francano. O ala possui médias de 13 pontos, 4,2 rebotes e 2,6 assistências na competição nacional.

O confronto deste sábado é válido pela temporada regular do NBB. O Franca Basquete entra em quadra em busca da 11ª vitória consecutiva no campeonato. Na última rodada, a equipe venceu o União Corinthians (RS) por 73 a 55, em jogo disputado no ginásio "Pedrocão", em Franca, na quarta-feira, 2.

Na partida contra os gaúchos, Didi Louzada foi o destaque, sendo o cestinha com 17 pontos anotados.