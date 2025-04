Pancadaria em porta de escola gera insegurança; 'levam até faca'

De acordo com relatos de testemunhas, os confrontos ocorrem principalmente nas saídas do turno noturno e envolvem um grande número de alunos. "Olha, está acontecendo uma pancadaria nas saídas da escola. Está uma coisa assustadora", contou um morador que presenciou a cena. Segundo ele, até facas estariam sendo levadas para o local.

Um clima de insegurança tem tomado conta da escola estadual Professora Adelina Pasquino Cassis, no Jardim do Eden, em Franca . Desde a semana passada, confrontos entre alunos da própria instituição e também da escola estadual “Professora Suely Machado da Silva”, localizada no bairro Brasilândia, têm gerado preocupação entre estudantes, pais e professores.

A Diretoria de Ensino de Franca informou através de uma nota oficial que não há registros de intercorrências dentro das unidades citadas. Diante do relato de brigas fora do ambiente escolar, a unidade registrou um boletim de ocorrência e solicitou o reforço da Ronda Escolar no período noturno. Os responsáveis pelos estudantes também foram acionados.

A Diretoria complementou ainda que a equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva), juntamente com uma profissional do Programa Psicólogos nas Escolas, reforçou as atividades de cultura de paz na unidade, visando fortalecer a boa convivência entre os alunos. “A gestão da unidade permanece à disposição da comunidade escolar para mais esclarecimentos”, finaliza a nota.