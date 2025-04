Franca registra média baixa de chuvas no primeiro trimestre

O primeiro trimestre de 2025 registrou chuvas abaixo da média em dois períodos do calendário de acordo com informações do Somar Meteorologia, que faz parte do Instituto Climatempo. A média climatológica para o período de janeiro a março era de 774,5 milímetros, enquanto a precipitação real foi de apenas 517 milímetros.

Janeiro, tipicamente um mês chuvoso devido à mudança de estação, foi o mês com o maior volume de chuvas no primeiro trimestre. Durante o período, foram registrados 16 dias com precipitação, totalizando 249,9 milímetros. A temperatura mais baixa foi de 17,6°C, no dia 24, e a mais alta alcançou 32,1°C, no dia 25. O desvio em relação à média foi de 23%.

Em fevereiro, a precipitação foi ainda mais baixa, com 155,1 milímetros acumulados em 13 dias de chuva, resultando em um desvio de 36%.