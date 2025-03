Após parada cardíaca, jovem recebe alta, mas precisa de cuidados

Após enfrentar uma parada cardiorrespiratória durante um procedimento de hemodiálise peritoneal em casa, Vitor Hugo de Oliveira Néri, de 20 anos, que realizava o tratamento desde 2022, recebeu alta do Hospital do Coração de Franca, neste domingo, 23. No entanto, sua recuperação ainda exige atenção especial, e sua família segue batalhando para garantir o suporte necessário.

No dia 17 de fevereiro, enquanto realizava a hemodiálise, Vitor sofreu a parada cardíaca e foi levado ao Hospital do Coração por seus pais, que chegaram à unidade com ele sem sinais vitais. Após uma longa tentativa de reanimação, a equipe médica conseguiu restabelecer seus batimentos cardíacos, mas o tempo prolongado sem oxigenação adequada resultou em graves sequelas neurológicas.

"Foi um momento angustiante, estávamos desesperados com a possibilidade de perder nosso menino. Queria agradecer imensamente a equipe médica que fez de tudo para salvar meu filho", desabafou Huguivaldo Damasceno Néri, pai de Vitor.