A última semana de julho começa com o retorno do tempo mais quente em Campinas e região. Depois da passagem da frente fria no fim de semana, o sol volta a predominar e faz as temperaturas subirem novamente, trazendo tardes mais aquecidas, mas sem abrir mão do friozinho típico das manhãs de inverno.
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Nesta segunda-feira, os termômetros variam entre 14°C e 27°C. O dia começa com nevoeiro em alguns pontos da região, mas o sol aparece rapidamente e garante uma tarde de temperatura agradável.
À noite, o nevoeiro pode voltar a se formar.
Não há previsão de chuva, e a umidade relativa do ar permanece em níveis confortáveis, variando de 93% nas primeiras horas do dia até cerca de 54% durante a tarde, sem o ar excessivamente seco registrado na semana anterior.
Assim, a última semana de julho começa com manhã fria, tarde mais quente, tempo firme e predomínio de sol, marcando o retorno gradual do calor à região de Campinas