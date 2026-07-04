O parecer que levou a Comissão Processante a manter a investigação contra o vereador Vini Oliveira (Cidadania) afirma que os indícios apresentados na denúncia são graves o suficiente para impedir o arquivamento imediato do caso. No documento, ao qual o Portal Sampi Campinas teve acesso na íntegra, o relator Otto Alejandro (PL) sustenta que a reunião do parlamentar em uma empresa ligada à licitação do transporte coletivo, a saída do local com um “malote” e o contexto da concorrência pública ainda precisam ser esclarecidos em uma fase mais profunda de produção de provas.

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A decisão foi aprovada por unanimidade na quinta-feira (2) pelos três integrantes da Comissão Processante: Paulo Haddad (PSD), presidente; Otto Alejandro, relator; e Dr. Yanko (PP), membro. Com isso, o processo que pode levar à cassação do mandato de Vini Oliveira avança para a etapa de instrução processual.

Logo no início do parecer, Otto reconhece os principais argumentos apresentados pela defesa, mas conclui que eles não são suficientes para encerrar o caso nesta fase preliminar. Para o relator, mesmo diante da alegação de manipulação dos vídeos, a existência do encontro e a saída do vereador com um material de conteúdo não esclarecido continuam sendo pontos centrais da apuração.