A 20ª edição nacional do Festival Brasil Sabor começa nesta quinta-feira, 14 de maio, com a participação de 23 bares e restaurantes da área da Abrasel RMC. Na região, o evento reúne estabelecimentos de Campinas, Americana, Araras, Holambra, Jundiaí, São Pedro e Valinhos.

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Com o tema “A Seleção da Cozinha Brasileira”, o festival aposta em uma proposta inspirada no clima das grandes competições esportivas para valorizar a gastronomia como expressão de identidade cultural. Os pratos terão valores entre R$ 49,90 e R$ 89,90.

A ideia é que cada restaurante participante apresente uma criação própria, com ingredientes, técnicas e referências ligadas à cozinha brasileira. O evento funciona como uma vitrine para o setor, movimentando o público e estimulando os chefs a desenvolverem receitas dentro da proposta do festival.