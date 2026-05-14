A 20ª edição nacional do Festival Brasil Sabor começa nesta quinta-feira, 14 de maio, com a participação de 23 bares e restaurantes da área da Abrasel RMC. Na região, o evento reúne estabelecimentos de Campinas, Americana, Araras, Holambra, Jundiaí, São Pedro e Valinhos.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Com o tema “A Seleção da Cozinha Brasileira”, o festival aposta em uma proposta inspirada no clima das grandes competições esportivas para valorizar a gastronomia como expressão de identidade cultural. Os pratos terão valores entre R$ 49,90 e R$ 89,90.
A ideia é que cada restaurante participante apresente uma criação própria, com ingredientes, técnicas e referências ligadas à cozinha brasileira. O evento funciona como uma vitrine para o setor, movimentando o público e estimulando os chefs a desenvolverem receitas dentro da proposta do festival.
“O Brasil Sabor tem um papel relevante para movimentar as economias locais. Ao valorizar a gastronomia regional, o festival estimula a circulação de pessoas, gera oportunidades para diferentes elos da cadeia produtiva e contribui para o desenvolvimento do setor de forma ampla”, afirma André Mandetta, presidente regional da Abrasel RMC.
Segundo Mandetta, a edição também é uma oportunidade para ampliar a visibilidade dos estabelecimentos e fortalecer a relação com os clientes.
“Para os proprietários de bares e restaurantes, o festival é uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos negócios, atrair novos públicos e fortalecer o relacionamento com os clientes. Além disso, o evento estimula a inovação nos cardápios e contribui para posicionar os estabelecimentos de forma mais competitiva no mercado”, acrescenta.
Como em edições anteriores, o Brasil Sabor também terá concurso para eleger os melhores pratos. A avaliação será feita por júri técnico, com análise da qualidade gastronômica, da técnica e do conceito da receita. A votação popular será realizada pelo site oficial do festival na região, durante o período do evento.
Em Campinas, participam Banana Café, Bar do Bigodi, Bar Santa Genebra, Benedito, Candreva Proença, Candreva Taquaral, Chef Miró, Digno Restaurante, Dom Brejas, Dom Pasquale, Leggero, Leve Alimentação Saudável, Pecorino Dom Pedro, Pecorino Iguatemi, Ramalho Experience, Rancho do Pescador e Samurai Sushi Bar.
Também integram o festival o Empório Áscua, de Araras; Osteria Tutti Áuguri, de Americana; Casa Bela, de Holambra; Pecorino Jundiaí; Quintal do Itaqueri, de São Pedro; e Candreva Valinhos.
Serviço
Festival Brasil Sabor – Abrasel RMC
Período: 14 de maio a 14 de junho de 2026
Valores: R$ 49,90 a R$ 89,90
Participantes: 23 bares e restaurantes de sete cidades
Informações: brasilsaborrmc.com.br