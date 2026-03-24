26 de março de 2026
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DEU RUIM

Jovem de 24 anos é preso após furtar escola e apanhar na rua

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Roberto Torrecilhas
Suspeito é preso após furtar escola e ser contido por moradores nas proximidades de cemitério.
Suspeito é preso após furtar escola e ser contido por moradores nas proximidades de cemitério.

Um homem de 24 anos foi preso na tarde de domingo (22) suspeito de furtar uma escola pública municipal no bairro Berlim. Ele foi detido após ser imobilizado por populares nas proximidades do cemitério municipal.

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De acordo com a Polícia Militar, o suspeito pulou o muro da instituição e saiu carregando diversos objetos. Inicialmente, os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram localizá-lo.

Durante o patrulhamento, a equipe foi informada de que o homem havia sido contido e agredido por moradores. No local, os agentes constataram a situação e o encaminharam à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), devido aos ferimentos. Após atendimento médico, ele foi levado à delegacia.

Segundo relatos, durante a fuga, o suspeito abandonou parte dos produtos furtados, que foram recuperados na Rua do Cemitério. Entre os itens estavam seis rodos metálicos, duas caixas de sabão em pó e um detergente.

A diretora da escola compareceu à unidade policial e reconheceu os materiais como pertencentes à instituição.

Em depoimento, o homem confessou o furto e afirmou que pretendia utilizar os objetos em sua própria residência.

O caso foi registrado e segue para os procedimentos da polícia judiciária.

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