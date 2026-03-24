Um homem de 24 anos foi preso na tarde de domingo (22) suspeito de furtar uma escola pública municipal no bairro Berlim. Ele foi detido após ser imobilizado por populares nas proximidades do cemitério municipal.

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De acordo com a Polícia Militar, o suspeito pulou o muro da instituição e saiu carregando diversos objetos. Inicialmente, os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram localizá-lo.

Durante o patrulhamento, a equipe foi informada de que o homem havia sido contido e agredido por moradores. No local, os agentes constataram a situação e o encaminharam à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), devido aos ferimentos. Após atendimento médico, ele foi levado à delegacia.