26 de março de 2026
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DUPLO HOMICÍDIO

Casal é executado a tiros dentro de apartamento em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TH+
De acordo com a Polícia Civil, criminosos encapuzados invadiram a residência e dispararam várias vezes contra o casal.
De acordo com a Polícia Civil, criminosos encapuzados invadiram a residência e dispararam várias vezes contra o casal.

Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na noite de sexta-feira (20) dentro de um apartamento no bairro Jardim Santa Rita de Cássia, em Campinas. As vítimas foram identificadas como Elaine de Santi Cardoso e Jesse Ferreira da Silva.

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De acordo com a Polícia Civil, criminosos encapuzados invadiram a residência e efetuaram diversos disparos contra o casal. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, as vítimas já estavam sem vida.

Peritos estiveram no imóvel e recolheram oito cápsulas de munição calibre 9 mm, além de projéteis espalhados pelo apartamento. Um celular também foi apreendido e deve auxiliar nas investigações.

A Polícia Civil trabalha para identificar a motivação do crime e os autores, além de apurar como os suspeitos conseguiram entrar no condomínio.

Até o momento, ninguém foi preso.

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