Um homem e uma mulher foram encontrados mortos na noite de sexta-feira (20) dentro de um apartamento no bairro Jardim Santa Rita de Cássia, em Campinas. As vítimas foram identificadas como Elaine de Santi Cardoso e Jesse Ferreira da Silva.

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De acordo com a Polícia Civil, criminosos encapuzados invadiram a residência e efetuaram diversos disparos contra o casal. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, as vítimas já estavam sem vida.

Peritos estiveram no imóvel e recolheram oito cápsulas de munição calibre 9 mm, além de projéteis espalhados pelo apartamento. Um celular também foi apreendido e deve auxiliar nas investigações.