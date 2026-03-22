A Câmara Municipal de Campinas vota, em primeira discussão, nesta segunda-feira, durante a 14ª Reunião Ordinária do ano, projetos que tratam da revitalização do Centro e da estrutura de carreira do Camprev.
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Entre os principais itens da pauta está o Projeto de Lei Complementar nº 122/2025, de autoria do Executivo, que prorroga até 2028 o prazo para adesão ao programa de reabilitação de edificações na região central. A iniciativa amplia os efeitos da Lei Complementar nº 395/2022, que busca incentivar a recuperação de imóveis e a ocupação de áreas já urbanizadas.
Na justificativa, o prefeito Dário Saadi aponta dificuldades enfrentadas pelo setor nos últimos anos, como alta nos custos da construção, restrições de crédito e instabilidade econômica, fatores que impactaram diretamente novos investimentos.
O texto também destaca que os processos de aprovação têm levado mais tempo devido à necessidade de adequação às normas de acessibilidade, segurança e preservação do patrimônio histórico. A proposta é fortalecer a política de reocupação do Centro, ampliar a oferta de moradia e estimular atividades econômicas na região.
Outro projeto em análise é o PLC nº 1/2026, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Camprev. Segundo o Executivo, a autarquia não possui um plano estruturado desde sua criação, em 2004, o que teria gerado distorções salariais e dificuldades na retenção de profissionais.
A proposta prevê evolução funcional baseada em desempenho e metas institucionais, com foco na modernização da gestão e valorização dos servidores.
A sessão está marcada para as 18h, no plenário da Câmara Municipal.