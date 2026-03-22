A Câmara Municipal de Campinas vota, em primeira discussão, nesta segunda-feira, durante a 14ª Reunião Ordinária do ano, projetos que tratam da revitalização do Centro e da estrutura de carreira do Camprev.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre os principais itens da pauta está o Projeto de Lei Complementar nº 122/2025, de autoria do Executivo, que prorroga até 2028 o prazo para adesão ao programa de reabilitação de edificações na região central. A iniciativa amplia os efeitos da Lei Complementar nº 395/2022, que busca incentivar a recuperação de imóveis e a ocupação de áreas já urbanizadas.

Na justificativa, o prefeito Dário Saadi aponta dificuldades enfrentadas pelo setor nos últimos anos, como alta nos custos da construção, restrições de crédito e instabilidade econômica, fatores que impactaram diretamente novos investimentos.