Uma pessoa morreu após ser atropelada no km 49 da Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba, durante a madrugada deste domingo, 22. A suspeita é de que a vítima tenha sido atingida depois que a motocicleta que conduzia caiu na pista.
Segundo informações da Polícia Rodoviária, a equipe foi acionada por volta das 2h20 para atender a uma ocorrência envolvendo a queda de uma moto seguida de atropelamento fatal.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída na faixa de rolamento, enquanto a motocicleta estava no canteiro central da rodovia.
Ainda conforme a corporação, o corpo apresentava sinais graves de trauma. A vítima possuía habilitação e estava com a documentação regular.
O veículo envolvido no atropelamento, assim como o motorista, não foi localizado no local do acidente.
A área passou por perícia e o caso foi encaminhado à Delegacia de Indaiatuba para investigação.