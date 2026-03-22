22 de março de 2026
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TRAGÉDIA

Motociclista morre após queda e atropelamento em Indaiatuba

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caso será investigado pela Polícia Civil de Indaiatuba
Caso será investigado pela Polícia Civil de Indaiatuba

Uma pessoa morreu após ser atropelada no km 49 da Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba, durante a madrugada deste domingo, 22. A suspeita é de que a vítima tenha sido atingida depois que a motocicleta que conduzia caiu na pista.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a equipe foi acionada por volta das 2h20 para atender a uma ocorrência envolvendo a queda de uma moto seguida de atropelamento fatal.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída na faixa de rolamento, enquanto a motocicleta estava no canteiro central da rodovia.

Ainda conforme a corporação, o corpo apresentava sinais graves de trauma. A vítima possuía habilitação e estava com a documentação regular.

O veículo envolvido no atropelamento, assim como o motorista, não foi localizado no local do acidente.

A área passou por perícia e o caso foi encaminhado à Delegacia de Indaiatuba para investigação.

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