Uma pessoa morreu após ser atropelada no km 49 da Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba, durante a madrugada deste domingo, 22. A suspeita é de que a vítima tenha sido atingida depois que a motocicleta que conduzia caiu na pista.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, a equipe foi acionada por volta das 2h20 para atender a uma ocorrência envolvendo a queda de uma moto seguida de atropelamento fatal.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída na faixa de rolamento, enquanto a motocicleta estava no canteiro central da rodovia.

