A política campineira parece ter cruzado a linha para o surrealismo travestido de comunicação moderna. A busca desesperada por engajamento nas redes sociais, likes e compartilhamentos sequestrou o bom senso — e, em alguns casos, a inteligência mínima exigida para lidar com temas sensíveis.

O episódio mais recente é quase uma alegoria. O perfil oficial da Prefeitura de Campinas publicou um vídeo exaltando as “qualidades” do BRT, com um ônibus envolto em borboletas e flores, embalado por trilha alegre e estética de conto de fadas. Não é metáfora. Aconteceu. A intenção era lembrar e celebrar a conclusão dos corredores. O efeito foi o oposto: escancarou o abismo entre propaganda e realidade.

O transporte coletivo é hoje o principal calcanhar de Aquiles da gestão Dário Saadi — e, arrisco dizer, supera até a saúde em desgaste cotidiano. A cidade convive com ônibus velhos, quebras constantes, veículos pegando fogo, e uma das tarifas mais caras do país. R$ 6 no bilhete único, R$ 6,50 no vale-transporte, por um serviço que frustra diariamente quem depende dele. Diante disso, “florear” o problema soa como ironia direta ao passageiro.