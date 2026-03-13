A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu prendeu em flagrante um homem de 47 anos acusado de tentativa de homicídio contra um trabalhador de 57 anos na Avenida 9 de Abril, no Bairro da Capela. O crime ocorreu quando a vítima seguia para prestar serviços de pintura em uma oficina da região.

Segundo informações da ocorrência, o suspeito abordou o trabalhador e o atacou repentinamente com um pedaço de madeira, que seria a perna de um móvel. Os golpes atingiram a cabeça e o braço esquerdo da vítima, que precisou correr e se abrigar em uma farmácia próxima para escapar das agressões.

O agressor, no entanto, não se intimidou e entrou no estabelecimento comercial, continuando as ameaças contra a vítima e também ofendendo funcionários do local, que acionaram a Guarda Civil.