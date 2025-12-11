Andreza Silva Ferreira, de 33 anos, foi assassinada a facadas dentro de casa na tarde desta quarta-feira (10), no Jardim São Marcos, em Campinas. O crime, classificado como feminicídio, foi cometido pelo ex-companheiro, Alex de Oliveira Júnior, de 29 anos.
Segundo moradores, o casal tinha histórico de brigas e Andreza havia expulsado Alex de casa recentemente, colocando seus pertences para fora. O agressor já tinha passagens policiais por violência contra a vítima. Eles deixam um filho de um ano e cinco meses.
Após o crime, Alex fugiu do local. Pouco depois, foi atropelado e morto na Rodovia Dom Pedro I. De acordo com a concessionária Rota das Bandeiras, o homem teria se jogado voluntariamente na frente de uma carreta no km 143.
O caso é investigado pela 1ª DDM de Campinas, que apura as circunstâncias e o histórico de agressões. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.