O homem apontado como responsável pelo ataque que matou um casal e deixou duas pessoas feridas no bairro Cidade Singer, em Campinas, foi preso na tarde desta segunda-feira (8) no estado de Alagoas. Jeferson Silva Amorim, de 27 anos, estava foragido desde setembro e era procurado desde sábado (6), quando invadiu a casa da ex-namorada e atirou contra quatro pessoas da mesma família.
A captura foi confirmada pela Polícia Civil de Campinas, que contou com apoio da inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para localizar o suspeito. Jeferson deve ser transferido para São Paulo, onde responderá pelos novos crimes.
No ataque, Salvador Ferreira dos Santos, de 76 anos, e Maria de Lourdes Sobrinho, de 56, pais da ex-companheira do agressor, foram mortos a tiros dentro da própria residência. O crime ocorreu por volta das 21h30 de sábado.
As outras vítimas são um menino de 10 anos, neto do casal, que permanece em estado grave no Hospital Municipal Mário Gatti, com uma bala alojada na cabeça; um jovem de 19 anos, tio da criança, baleado no abdômen e fora de risco.
A investigação aponta que Jeferson chegou ao local em uma motocicleta, acompanhado da atual namorada. Ele desceu do veículo, entrou no imóvel e abriu fogo contra a família antes de fugir.
O suspeito já era considerado foragido desde 10 de setembro, quando foi condenado a 15 anos de prisão pelo Tribunal do Júri por matar, em 2018, um ex-namorado da mesma mulher. Segundo relato da ex-companheira à Polícia Civil, Jeferson afirmou que “se vingaria caso fosse condenado”.
Agora preso, ele responderá por duplo homicídio, tentativa de homicídio e feminicídio, somados ao processo anterior.