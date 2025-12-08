O homem apontado como responsável pelo ataque que matou um casal e deixou duas pessoas feridas no bairro Cidade Singer, em Campinas, foi preso na tarde desta segunda-feira (8) no estado de Alagoas. Jeferson Silva Amorim, de 27 anos, estava foragido desde setembro e era procurado desde sábado (6), quando invadiu a casa da ex-namorada e atirou contra quatro pessoas da mesma família.

A captura foi confirmada pela Polícia Civil de Campinas, que contou com apoio da inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para localizar o suspeito. Jeferson deve ser transferido para São Paulo, onde responderá pelos novos crimes.

No ataque, Salvador Ferreira dos Santos, de 76 anos, e Maria de Lourdes Sobrinho, de 56, pais da ex-companheira do agressor, foram mortos a tiros dentro da própria residência. O crime ocorreu por volta das 21h30 de sábado.