O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, obteve a classificação máxima em uma auditoria federal que avalia a preparação para emergências. O resultado, divulgado nesta semana, consolida o terminal entre os mais seguros do país em termos operacionais.

A avaliação, realizada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) em 2 de dezembro, analisou procedimentos, treinamentos, equipamentos e a comunicação entre as equipes do Plano de Resposta à Emergência Aeroportuária (REA). Viracopos alcançou 96,4% de conformidade, enquadrando-se na categoria ACOP A, o nível mais alto, destinado a aeroportos com desempenho entre 95% e 100%.

O índice reforça a robustez dos protocolos de segurança adotados e o alinhamento do terminal às melhores práticas do setor.