Viracopos atinge nota máxima em auditoria de emergência da Anac

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Aeroporto internacional de Viracopos conquistou classificação ACOP A, com 96,4% de conformidade, reforçando excelência em segurança operacional.
O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, obteve a classificação máxima em uma auditoria federal que avalia a preparação para emergências. O resultado, divulgado nesta semana, consolida o terminal entre os mais seguros do país em termos operacionais.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A avaliação, realizada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) em 2 de dezembro, analisou procedimentos, treinamentos, equipamentos e a comunicação entre as equipes do Plano de Resposta à Emergência Aeroportuária (REA). Viracopos alcançou 96,4% de conformidade, enquadrando-se na categoria ACOP A, o nível mais alto, destinado a aeroportos com desempenho entre 95% e 100%.

O índice reforça a robustez dos protocolos de segurança adotados e o alinhamento do terminal às melhores práticas do setor.

Trabalho em equipe reconhecido

A coordenadora de Resposta à Emergência de Viracopos, Dayane Roversi Cavalcante, destacou que a excelência “é fruto da dedicação e do comprometimento de cada um”.

Ela ressaltou que o desempenho reafirma a capacidade da Aeroportos Brasil Viracopos de atender com rigor às exigências regulatórias. O gerente de Segurança do terminal, Wesley Ramos Correa, também agradeceu o empenho de toda a equipe envolvida.

