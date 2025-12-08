A Avenida Francisco Glicério, no Centro de Campinas, se transformou em um corredor de luzes, música e celebração na noite do último sábado (6). Cerca de 32 mil pessoas acompanharam a tradicional Parada de Natal, um dos principais eventos do calendário Natal Caminhos dos Sonhos 2025.

O cortejo levou ao público aproximadamente 1,5 mil participantes, entre escolas de samba, grupos culturais, bandas e personagens natalinos. A programação apresentou seis carros alegóricos inéditos e performances coreografadas, reforçando o clima festivo que tomou conta da avenida.

O evento, que demanda a interrupção temporária da via, é considerado um importante vetor de movimentação econômica e social para o Centro, ampliando o fluxo de visitantes e impulsionando o comércio da região.