08 de dezembro de 2025
NATAL EM CAMPINAS

Parada de Natal reúne 32 mil pessoas no Centro de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Desfile com 1,5 mil participantes e seis carros alegóricos iluminou o Centro da cidade na noite de sábado (6)
Desfile com 1,5 mil participantes e seis carros alegóricos iluminou o Centro da cidade na noite de sábado (6)

A Avenida Francisco Glicério, no Centro de Campinas, se transformou em um corredor de luzes, música e celebração na noite do último sábado (6). Cerca de 32 mil pessoas acompanharam a tradicional Parada de Natal, um dos principais eventos do calendário Natal Caminhos dos Sonhos 2025.

O cortejo levou ao público aproximadamente 1,5 mil participantes, entre escolas de samba, grupos culturais, bandas e personagens natalinos. A programação apresentou seis carros alegóricos inéditos e performances coreografadas, reforçando o clima festivo que tomou conta da avenida.

O evento, que demanda a interrupção temporária da via, é considerado um importante vetor de movimentação econômica e social para o Centro, ampliando o fluxo de visitantes e impulsionando o comércio da região.

