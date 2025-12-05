05 de dezembro de 2025
PRISÃO EM CAMPINAS

Baep captura foragido da Justiça em Jardim Flamboyant

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem era procurado por crime de receptação; abordagem ocorreu durante patrulhamento tático na quinta-feira (4).

Em ação de patrulhamento tático na área do 8º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Jardim Flamboyant, policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) capturaram um homem procurado pela Justiça na tarde desta quinta-feira (4).

Durante a abordagem, os militares identificaram o homem de 40 anos. Nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar revelou que havia um mandado de prisão ativo por receptação expedido contra ele.

O suspeito foi detido no local e apresentado na 1ª Delegacia Seccional de Polícia, onde o procedimento foi registrado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

