Em ação de patrulhamento tático na área do 8º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Jardim Flamboyant, policiais do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) capturaram um homem procurado pela Justiça na tarde desta quinta-feira (4).

Durante a abordagem, os militares identificaram o homem de 40 anos. Nada de ilícito foi encontrado, mas a consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar revelou que havia um mandado de prisão ativo por receptação expedido contra ele.

O suspeito foi detido no local e apresentado na 1ª Delegacia Seccional de Polícia, onde o procedimento foi registrado. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.