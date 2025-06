Vaca é resgatada de galeria pluvial pela GM de Campinas

Uma vaca foi encontrada presa dentro de uma galeria de águas pluviais na região do distrito do Ouro Verde, em Campinas, na tarde desta segunda-feira (23). A ocorrência inesperada aconteceu durante uma operação da Guarda Municipal que buscava um veículo roubado abandonado nas proximidades do bairro Città di Firenze.

O animal estava em um trecho estreito da galeria, o que exigiu apoio do Corpo de Bombeiros e da Administração Regional 12 para realizar o resgate. Os trabalhos mobilizaram cordas e uma retroescavadeira, usados com cuidado para evitar ferimentos. Segundo os bombeiros, a vaca saiu andando normalmente, sem sinais de lesão.

A origem do animal ainda é desconhecida, e a cena inusitada chamou a atenção das equipes envolvidas. A ação reforça a importância da atuação integrada entre os órgãos públicos em situações de emergência e apoio comunitário.