Homem de 43 anos morre após acidente em refinaria da Petrobras

Um homem de 43 anos morreu neste sábado, 21, após um grave acidente na Refinaria de Paulínia (Replan), da Petrobras. A vítima foi identificada como Carlos Roberto Medeiros, natural de Cosmópolis.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, que atuava por meio de uma empresa terceirizada contratada pela refinaria, foi atingido no peito e na cabeça por uma peça metálica durante uma atividade de manutenção.

Carlos realizava trabalhos relacionadas à caldeiraria e à movimentação de cargas. Ele estava desmontando um trocador de calor, quando foi atingido no rosto e no tórax. Mesmo ferido, ele conseguiu descer do andaime, mas apresentava sangramentos e lesões internas.