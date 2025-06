Campinas terá 25 parques abertos durante o feriado

Um dos pontos mais tradicionais é o Bosque dos Jequitibás , que abre das 6h às 18h e permite piqueniques em meio à natureza. O espaço conta com quiosques de alimentação e mesas ao ar livre. Já o Parque Portugal (Lagoa do Taquaral) , um dos maiores do município, funciona das 6h às 21h e oferece atividades como pedalinho, visitação à caravela, tirolesa (com cobrança de ingresso), além de academia ao ar livre e espaço de leitura para crianças.

Quem passar o feriado de Corpus Christi em Campinas terá ao menos 25 opções de parques e áreas verdes abertas ao público entre esta quinta-feira (19) e domingo (22). Com estruturas para caminhadas, lazer em família e atividades ao ar livre, os espaços oferecem alternativas gratuitas de convivência em todas as regiões da cidade.

Entre os pontos turísticos urbanos, a Torre do Castelo, localizada no Jardim Chapadão, também estará aberta no feriado, com visitação gratuita. O mirante funciona quinta e sexta das 10h às 12h e das 13h às 17h, e no fim de semana até 21h.

O Jardim dos Espelhos, área de convivência na sede da Sanasa, funciona todos os dias, das 6h30 às 20h, e é pet friendly, indicado para caminhadas.

Lazer nos distritos

Nos bairros mais afastados do centro, a população também poderá aproveitar áreas de lazer abertas ao público. No Ouro Verde, estarão abertos o Parque Dom Bosco, a Praça da Juventude Alessandro Monare, o Bosque dos Cambarás e o Bosque Augusto Ruschi, com funcionamento das 6h às 21h ou até as 18h, conforme o espaço.