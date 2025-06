Homem é preso após tentar matar mulher cadeirante no Campo Belo

A Polícia Civil de Campinas prendeu um homem de 51 anos acusado de perseguir e tentar matar uma mulher com deficiência na região do Campo Belo. O crime aconteceu na semana passada e a prisão foi realizada na terça-feira (17), no bairro Jardim Columbia, por equipes do 9º Distrito Policial.

O suspeito, identificado como Rosivaldo Aparecido Santiago Corrêa, conhecido como “Bahia”, teve a prisão decretada pela Justiça. Segundo a investigação, a vítima é portadora de necessidades especiais e mãe de duas crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A Polícia Civil não detalhou a dinâmica da tentativa de feminicídio. Após o cumprimento do mandado e o depoimento, o acusado foi encaminhado à cadeia anexa ao 2º DP, onde permanece à disposição da Justiça.