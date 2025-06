Ex-marido de mulher desaparecida há quase dois meses é preso

O caso corre sob sigilo judicial , e as buscas por Beatriz continuam. Segundo familiares, ela havia obtido uma medida protetiva contra o ex-marido cerca de 20 dias antes do desaparecimento. O casal foi casado por 14 anos e tem um filho de oito anos.

A prisão aconteceu na segunda-feira (16), em São José dos Campos, em uma operação conjunta com a 3ª Delegacia de Homicídios da Deic . Thiago já era considerado foragido e tinha a prisão temporária decretada .

A Polícia Civil de Serra Negra prendeu Thiago Fernando Monteiro, suspeito de envolvimento no desaparecimento da ex-companheira, Beatriz Aparecida de Araújo Cruz, de 31 anos. Ela está desaparecida desde 19 de abril, quando saiu de casa para trabalhar em um hotel da cidade e não foi mais vista.

As investigações apontam que o carro de Thiago foi rastreado nas proximidades do local onde Beatriz foi vista pela última vez. No veículo, a polícia encontrou vestígios de sangue, que foram encaminhados para exame de DNA.